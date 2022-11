Mittelfeldspieler vor dem Comeback Neuhaus kann beim Umbruch eine wichtige Rolle spielen

Der Blick ist entschlossen, der Ball mit dabei. Die Bilder, die Borussia am 22. November in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, dokumentierten einen Trainingseinsatz von Florian Neuhaus. „Das Ziel im Blick“ stand daneben – die Botschaft: Der Mittelfeldspieler arbeitet nach seiner Knieverletzung, die er sich am 11. September in Freiburg zugezogen hatte, am Comeback. Der erwünschte Zeitplan steht. Am 13. Dezember, wenn die Borussen nach der WM-Pause wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen, soll Neuhaus dabei sein. Und bestenfalls am 22. Januar, wenn Bayer Leverkusen zur Saisonfortsetzung in den Borussia-Park kommt, zum Kader gehören.