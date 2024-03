„Spiele, wegen denen man Fußball spielt“ Was sich Neuhaus für das Derby mit Borussia gegen Köln vornimmt

Mit Borussia sprach er unter anderem über seine schwankenden Saisonleistungen und erklärte, wie er damit umgeht. „Im Fußball ist es häufig so, dass es bestimmte Phasen gibt. In einer Phase, in der nicht alles optimal läuft, darf man sich nicht hängen lassen. Ich habe deshalb weiter versucht, Gas zu geben und im Training sowie bei meinen Teileinsätzen zu überzeugen. Genauso mache ich es jetzt auch, wenn ich längere Spielzeit bekomme. Ich möchte immer mein Bestes bringen und das, was ich kann, konstant auf den Platz bringen“, sagte Neuhaus.