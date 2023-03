Borussias Mittelfeldspieler Neuhaus erinnert beim Startelf-Comeback an Mailänder Geniestreich

„Es waren Zentimeter, die gefehlt haben. Aber im Profifußball kommt es auf die Kleinigkeiten an, und die müssen wir einfach besser machen“, sagte Vorbereiter Neuhaus, für den die 0:3-Niederlage bei RB Leipzig einen entscheidenden Makel hatte – an einem für ihn eigentlich sehr erfreulichen Tag. Exakt ein halbes Jahr, nachdem sich der 25-Jährige beim 0:0 in Freiburg einen Kreuzbandteilriss zugezogen hatte, stand er in Leipzig erstmals wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf.