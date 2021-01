Fohlen-Gerüchtecheck : Die andere Borussia wirft ein Auge auf Neuhaus

Mönchengladbach Im Fohlenfutter-Gerüchtecheck nehmen wir aktuelle Spekulationen um Borussen-Spieler unter die Lupe. Heute: Borussia Dortmund soll an Florian Neuhaus interessiert sein. Warum mehr gegen einen Wechsel zum BVB spricht als dafür.

Neuhaus‘ Marktwert steigt aufgrund seiner starken Leistungen beinahe monatlich. In seinem ersten Champions-League-Jahr überzeugt er, bei Marco Rose ist er unverzichtbar im zentralen defensiven Mittelfeld. Im Herbst hat der 23-Jährige unter Joachim Löw sein DFB-Debüt gefeiert und direkt jede Menge Lob eingeheimst. Neuhaus entwickelt sich sukzessive weiter, seit er 2017 von 1860 München verpflichtet und für eine Saison an Fortuna Düsseldorf verliehen wurde.

Vor allem in Sachen Torgefahr hat er enorm zugelegt: Jüngst schoss er das 3:2-Siegtor gegen den FC Bayern. Gegen Borussia Dortmund wurde sein Schlenzer zum 1:0 nach 44 Sekunden zwar zurückgepfiffen, aber Neuhaus holte den Freistoß zum 2:2 raus, passte vor dem 3:2 auf Ramy Bensebaini und brachte die Ecke zum 4:2 genau auf Marcus Thurams Kopf. Trotz des Ballverlustes vor dem 1:2 war Neuhaus damit noch deutlich im Plus.

Es wäre geradezu fahrlässig, wenn der BVB Neuhaus‘ Entwicklung nicht haargenau verfolgen würde. Im zentralen Mittelfeld sind die Dortmunder zwar üppig besetzt, aber der Teufel liegt im Detail: Axel Witsel ist 32 Jahre alt und an der Achillessehne verletzt, Mo Dahoud hat nie den Durchbruch geschafft, Thomas Delaney ist limitiert als Arbeiter in der Zentrale, auch Emre Can steht für einen komplett anderen Stil als Neuhaus, einzig dem 17-jährigen Jude Bellingham (am Freitag luchste er Neuhaus den Ball ab) gehört die Zukunft.