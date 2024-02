Erstes Training der Woche Borussia startet ohne ein Quintett in die Vorbereitung auf Bochum

Franck Honorat gehörte jedoch nicht dazu. Der Franzose, der in Leipzig als Joker in die Partie gekommen war, wurde aus Gründen der Belastungssteuerung geschont. Der rechte Flügelspieler sollte aber zur Verfügung stehen, wenn die Gladbacher am Wochenende den ersten Sieg nach fünf erfolglosen Versuchen holen wollen.