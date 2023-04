Gefahr vom Flügel Das Flanken-Problem wird Borussia auch gegen Union beschäftigen

Daniel Farke sah seine Mannschaft leiden am Samstag vor einer Woche angesichts der vielen Flanken, die Eintracht Frankfurt in der zweiten Halbzeit in den Strafraum schlug. „Wir haben auch gut gelitten, eine hohe Resilienz gezeigt und alles wegverteidigt. Doch wenn so viele Flanken in die Box fliegen, ist auch mal eine dabei, bei der du nicht perfekt stehst und perfekt zugeordnet bist“, sagte Borussias Trainer nach dem 1:1 in Frankfurt – Gladbach hatte den Ausgleich in der 83. Minute nach einer Hereingabe von der linken Seite kassiert.