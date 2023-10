Borussias enormer Anstieg Das Derby ist auch das Duell der Flankenkönige

Wer in der Saison 2021/22, der ersten des 1. FC Köln unter Trainer Steffen Baumgart, der Meinung war, dass die Mannschaft nur wegen Anthony Modeste so viele Hereingaben in die Mitte schlug, sah sich vergangene Saison eines Besseren belehrt. Zwar ging die durchschnittliche Zahl der Flanken nach Modestes Abgang von 24,4 auf 23,2 pro Spiel leicht zurück, Platz eins behielt der FC im Bundesliga-Vergleich trotzdem. Und so war das Derby gegen Borussia Mönchengladbach zuletzt stets das Duell der Vielflanker mit den Wenigflankern.