Borussias Problem mit der Puste „Hatten gefühlt einen Gang weniger als die Frankfurter“

Mönchengladbach · Obwohl sie am Ende mehr Kilometer zurückgelegt hatten, waren die Gladbacher am Samstag Eintracht Frankfurt in vielen Szenen läuferisch unterlegen. Zu viele Spieler hatten Probleme mit der Fitness. Welche Gründe Borussias Trainer Gerardo Seoane dafür sah.

13.05.2024 , 17:29 Uhr

