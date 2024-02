„Das Highlight des Tages“ Borussia feiert Lainers Startelf-Comeback – und der Gegner freut sich mit

Mönchengladbach · Erstmals seit seiner im Sommer diagnostizierten Krebserkrankung stand Stefan Lainer in einem Bundesligaspiel wieder in Borussias Anfangsformation. Wie der Österreicher den 5:2-Erfolg gegen den VfL Bochum erlebte und was beide Trainer zum besonderen Comeback sagten.

25.02.2024 , 10:56 Uhr

Link zur Paywall Borussia - Bochum: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/Marius Becker