Ehrung der Pokalsieger von 1973 Borussia zeigt RB Leipzig, was sie hat

In gewisser Weise lässt Borussia am Samstag, wenn RB Leipzig in den Borussia-Park kommt, die Muskeln spielen. Denn der Klub, mithin einer, dem mit Recht das Etikett „Traditionsverein“ anhängt, zeigt dem erst 2009 gegründeten sächsischen Fußball-Projekt, was er zu bieten hat: Große Geschichte im Allgemeinen und hier insbesondere eine der verrücktesten Anekdoten der deutschen Fußball-Historie, nämlich die von Günter Netzer, seiner Selbsteinwechslung und seinem Siegtor in seinem letzten Spiel für Gladbach, dem Pokalfinale von 1973.