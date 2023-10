Freistoßschütze gesucht Wer kann die Arango-Sehnsucht bei Borussia stillen?

Maximilian Wöber hat sich bei Borussia schnell den Ruf erarbeitet, nah am Mann zu sein. Leidtragende sind in der Regel seine Gegenspieler, doch nach dem 2:2 gegen Mainz 05 bekam Teamkollege Tomas Cvancara diese Eigenschaft des Österreichers zu spüren. Mit der letzten Aktion hatte Cvancara einen Freistoß in die Mauer gesetzt und den Nachschuss ebenfalls vergeben, auch Wöber hatte am Ball bereitgestanden. Was in den „Insights“ zum Spiel auf Borussias Youtube-Kanal zu sehen ist, lässt sich leicht als eine Ansage Wöbers an Cvancara nach dem Abpfiff interpretieren.