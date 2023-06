Borussias Schweizer Trainer Diese Parallelen gibt es bei Gerardo Seoane und Lucien Favre

Gerardo Seoane ist Borussias zweiter Cheftrainer aus der Schweiz. Lucien Favre war 2011 der erste. Viele Fans erinnern in diesen Tagen in ihren Kommentaren in den sozialen Netzwerken daran. Favre hat den Verein geprägt, nach wie vor ist das der Orientierungshorizont für seine Nachfolger. Seoane soll die Tradition der Schweizer Trainer am Niederrhein nun fortsetzen. Es sind zwei Trainer aus unterschiedlichen Trainergenerationen – und doch gibt es einige Parallelen.