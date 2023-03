Deutlich, aber differenziert Gladbach-Trainer Farke kritisiert Schiedsrichter und schützt Thuram

Stattdessen erinnerte Borussias Trainer an mehrere Thuram-Szenen, in denen klare Elfmeter nicht gegeben worden seien. Beim 2:2 in Wolfsburg traf Maximilian Arnold den Franzosen spät im Spiel eindeutig, es gab keinen Strafstoß. Genauso wenig vier Tage später, als Thuram in Darmstadt noch deutlicher von den Beinen geholt wurde – in der zweiten Pokalrunde gibt es jedoch keinen Video-Assistenten. Schiedsrichter Robert Schröder blieb nur eine kleinlaute Entschuldigung in der Borussia-Kabine nach dem Aus der Gladbacher beim Zweitligisten.