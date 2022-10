Gladbachs Start in die Derbywoche : Bensebaini verpasst erstes Mannschaftstraining unter Riemer

Mönchengladbach Große Unterschiede gab es am Mittwoch nicht zum Kader, der die 1:5-Niederlage in Bremen erlebt hatte. Ramy Bensebaini fehlte, dafür kehrte ein Youngster zurück. Trainer Daniel Farke wird von Edmund Riemer vertreten und ist auch in Corona-Isolation produktiv.

Am Sonntag hatte Edmund Riemer bereits das Spielersatztraining geleitet, nach zwei freien Tage war am Mittwoch erstmals ein komplettes Mannschaftstraining angesagt. Cheftrainer Daniel Farke verbrachte den vierten Tag in häuslicher Isolation. Da das Derby gegen den 1. FC Köln erst am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) steigt, besteht realistische Hoffnung, dass Farkes Coronatests bis dahin negativ ausfallen – und der 45-Jährige nicht als vierter Borussia-Coach nach Hennes Weisweiler, Marco Rose und Adi Hütter bei einem Pflichtspiel vertreten werden muss.

Riemer wollte sich voll auf seine Interimsaufgabe konzentrieren und nach dem Training kein Statement gegenüber den Journalisten abgeben. Farke nutzt unterdessen die Zeit zu Hause vor allem für Videoanalysen sowie Vor- und Nachbereiten des Trainings mit seinen Kollegen, telefonisch oder digital.

Inhaltlich bot das Training einen ruhigen Einstieg in die Derbywoche, die Intensität dürfte in den drei Einheiten am Donnerstag, Freitag und Samstag zunehmen. Wie bei Farke muss Borussia auch bei Ramy Bensebaini hoffen, dass es reicht fürs Derby. Der Algerier war mit leicht lädiertem Sprunggelenk ins Spiel bei Werder Bremen gegangen und hatte anderthalb Eigentore fabriziert. Nun hat er sich einen grippalen Infekt eingefangen, hat nach Vereinsangaben aber kein Covid-19. Seine Anwesenheit am Sonntag hängt also nicht wie bei Farken von konkreten Symptomen oder dem CT-Wert ab.

