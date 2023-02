Borussia gegen die Bayern Was Gladbachs Highlight-Spiele so ärgerlich macht

Borussia Mönchengladbach mag „Highlight-Spiele“. So nennt Trainer Daniel Farke die Partien gegen die Schwergewichte der Bundesliga, gegen die Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig. 4:2 hat sein Team gegen den BVB gewonnen und Leipzig mit 3:0 aus dem „Stadion geschraubt“, wie Farke zu sagen pflegt. Nun kommen am Samstag die Bayern (15.30 Uhr, Sky). Kann sich Gladbach wieder so reinsteigern in das Spiel wie gegen Dortmund und Leipzig? „Wir haben gezeigt, dass wir gegen Mannschaften wie den FC Bayern immer für Punkte infrage kommen“, sagt Farke.