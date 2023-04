Farkes untypische Maßnahme Was hinter Borussias historischem Vierfach-Wechsel steckte

Und dann standen sie dort zu viert, bereit für ihre Einwechslung: Nathan Ngoumou, Alassane Plea, Luca Netz und Stefan Lainer warteten darauf, dass Borussias Athletiktrainer Chris Domogalla nach und nach die verschiedenen Rückennummern über seine Tafel aufleuchten ließ. Währenddessen gab Trainer Daniel Farke Jonas Hofmann Anweisungen, wie sich die Struktur im Spiel der Gladbacher nun ändern werde. So viel Betrieb an der Seitenlinie war noch nie in einem Spiel der Borussen, seitdem im Zuge des Restarts nach der Corona-Pause vor drei Jahren das Wechselkontingent auf fünf pro Team erhöht wurde.