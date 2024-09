Nach Abschaffungs-Petition Gladbach-Fans mit erneutem VAR-Appell an DFB und DFL

„Richtet den Fußball in Deutschland nach den Bedürfnissen der Fans aus und hört den 10.000 Stimmen alleine nur aus der Fanszene Mönchengladbach zu. Der VAR erstickt die ungezügelten Emotionen beim Torjubel im Keim. Fußball bedeutet für uns jedoch Emotionen und Leidenschaft im Stadion. Denkt also offen über eine Reform des VAR nach und bindet die Fans in eure Überlegungen ein. Verpasst nicht wieder die Möglichkeit, Faninteressen im Dialog zu lösen“, schreiben die Gladbach-Fans.