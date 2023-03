Böse Fan-Plakate, Eisenstangen-Zitat, Kabinenbesuch So lief Borussias Wiedersehen mit Ex-Manager Max Eberl beim Spiel in Leipzig

Dass es beim Spiel der Borussen in Leipzig Attacken gegen Eberl in Wort und Schrift geben würde, war abzusehen. Schon vorab gingen die Ultras von „Sottocultura“ Eberl wegen seines Abgangs in Gladbach vor etwas mehr als einem Jahr an. Sie nannten den RB-Sportvorstand „charakterlose Person“ und „Charakterschwein“ und schrieben in einem Beitrag auf ihrer Internetseite von einer „erfundenen Krankheit, die ihm dann zufällig und passenderweise den Weg nach Leipzig ebnete“.