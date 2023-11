Spieltags-Barometer zum 4:0 Bestnoten gegen Wolfsburg - und Hoffnung bei Gladbachs Fans fürs BVB-Spiel

In Freiburg waren die Wechsel von Trainer Gerardo Seoane vielen Fans zu defensiv. Nun gegen Wolfsburg bekam ein offenisver Joker die Bestnote: Nathan Ngoumou. Wohl auch, weil er Zug zum Tor hatte, immerhin zweimal visierte er das Ziel an während der acht Minuten, die er auf dem Rasen verbrachte. Stabilisator Christoph Kramer bekam als zweitbester Joker 19 Prozent der Stimmen, Fabio Chiarodia, dem Seoane nach dem Elfmeter-Fauxpas in Freiburg gleich wieder sein Vertrauen schenkte, 16 Prozent. Vize-Kapitän Florian Neuhaus konnte die Fans nicht überzeugen, nur fünf Prozent fanden seine Kurz-Darbietung gut. Ein Prozent ging an Grant-Leon Ranos, der in vier Minuten einmal am Ball war.