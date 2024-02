Spieltags-Barometer Gladbach-Fans trauen dem Seoane-Team in den nächsten Spielen nicht viel zu

Drei Spiele gegen den Abstiegskampf, und der erste Gegner hat gerade die Bayern geschlagen, ob das für Gladbach gegen den VfL Bochum am Samstag ein Nach- oder Vorteil ist, wird sich zeigen. Jedenfalls sind die Fans kaum guter Dinge, mehr Anhänger glauben an drei Niederlagen als an drei Siege. Man darf sagen: Frohsinn ist anders und Zutrauen auch. Erinnerung an die Hinrunde in der oben genannten Reihenfolge der Gegner: 3:1, 2:2 und 1:3 – jene, die in der Umfrage einen Sieg erwarten, haben damit zumindest eine statistische Unterfütterung ihrer These.