Geduld der Fans am Ende Freiburg-Spiel ist bei Borussia ein neuer von vielen Kipp-Punkten in kurzer Zeit

Mit dem 1:3 im Heimderby gegen Köln, der dritten Derbyniederlage hintereinander, war die Saison gelaufen, die Ultras stürmten nach Spielende den Hof vor der Geschäftsstelle, stellten dort Spieler und Verantwortliche zur Rede. „Kein Kampf, kein Wille, kein Charakter — ihr seid eine Schande für Stadt und Verein“, stand eine Woche später beim Auswärtsspiel in Freiburg auf einem Banner. Kapitän Lars Stindl erzielte in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich vor den Gladbach-Fans, freudige Fans suchte Stindl beim Blick in die Kurve vergebens. Nach dem Spiel gab es ähnliche Reaktionen wie am vergangenen Wochenende.