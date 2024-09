Fans glauben ans Saisonziel Borussia-Umfrage zeigt positiven Stimmungstrend

Nach dem „Deadline Day“ wurde mitunter heftig debattiert. Borussia hatte Manu Koné auf den letzten Drücker verkauft, den letzten Spieler holte sie aber bereits im Juni – es war Stürmer Tim Kleindienst. Die Gründe sind vielschichtig, 41 Prozent lassen Virkus und Co. damit nicht so einfach wegkommen, eine Mehrheit akzeptiert sie dagegen. So gab es Zweifel bei Bochums Bernardo, der immer noch verletzt ist. Und Kevin Diks aus Kopenhagen erhielt so spät keine Freigabe. Die Wahrheit wird – wie so oft – auf dem Platz liegen. Aktuell ist die Personalsituation auch so entspannt wie lange nicht.