Nach schwerer Verletzung des Torwarts Botschaft der Gladbach-Fans an ter Stegen - was das Virkus zeigt

„Marc hat sich immer super verhalten und er hat in Gladbach Spuren hinterlassen. Er hatte bei seinem Abschied 2014 Tränen in den Augen, das war absolut authentisch und kam auch so bei den Fans an“, erinnert Virkus an die Minuten nach dem letzten Gladbach-Heimspiel ter Stegens am 3. Mai 2014 vor der Fankurve. „Er hat damals die Herausforderung FC Barcelona angenommen. Aber es fiel ihm auch schwer, zu gehen, das hat jeder im Stadion gespürt. Das haben die Fans nie vergessen“, sagte Virkus.