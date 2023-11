Spieltags-Barometer zum 3:3 in Freiburg Für Borussias Fans hat es an einem Mannschaftsteil ganz sicher nicht gelegen

Trotz des Rückschlags aufgrund des späten Ausgleichs in Freiburg schaut der Großteil der Fans optimistisch auf den kommenden Freitag. 61 Prozent glauben an einen Sieg, nur 13 Prozent an eine Niederlage. Dabei dürfte ein Rolle spielen, dass Borussia daheim durch die beiden Erfolge in Liga und Pokal gegen Heidenheim nun auch in der Saison angekommen ist.