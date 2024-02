Barometer zum Bayern-Spiel Fans haben klare Favoriten beim besten und schwächsten Borussen

Für gut zwei Drittel aller Barometer-Teilnehmer war das Endergebnis dem Spielverlauf entsprechend. Letztlich hatten die Bayern gerade in der Anfangsphase exzellente Chancen, um schon viel früher das Spiel in ihre Richtung zu lenken. Doch immerhin 31 Prozent fanden den Auftritt der Borussen so gut, dass durchaus ein Punkt in Ordnung gewesen wäre.