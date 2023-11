Borussia-Barometer Zuversicht der Fans wächst – Seoanes Arbeit konstant gut

Bislang ist Gladbach immer schlecht aus der Länderspielpause gekommen (3:3 in Darmstadt, 1:3 in Köln). Dass es diesmal besser aussieht, dafür gibt es angesichts des Gegners keine Garantie. Das Spiel in Dortmund läutet die letzte Phase vor der Winterpause ein. 73 Prozent glauben, dass Gladbach dann mindestens 20 Punkte auf dem Konto hat. Insgesamt 19 Prozent glauben sogar an eine erste Erfolgsserie. Der Optimismus behält leicht die Oberhand gegenüber dem Pessimismus, vor allem regiert aber der Realismus.