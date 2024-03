„Letzte Geduld aufgebraucht“ Borussia-Fans nehmen nicht nur die Mannschaft ins Visier

Die Ultras von Borussia Mönchengladbach erklärten den Spielern direkt nach dem Abpfiff in Saarbrücken, was sie vom Ausgang des Pokal-Viertelfinals gegen den Drittligisten hielten. Vor allem die Kapitäne Julian Weigl und Florian Neuhaus gingen mit Eigengewächs Rocco Reitz in den direkten Austausch mit den Anhängern, die über den Zaun in den Innenraum des Stadions gesprungen waren, einige von ihnen vermummt.