Spieltags-Barometer Borussia-Fans nach Union-Spiel ähnlich enttäuscht wie nach Derby-Pleite

Unglücklich oder unverdient war die Niederlage der Gladbacher am vergangenen Wochenende in keiner Weise, das sieht auch die deutliche Mehrheit der Fans so. Drei Prozent sagen, dass Borussia noch zu einem Unentschieden hätte kommen können – dafür war das 0:3 in der 75. Minute aber wohl zu vorentscheidend.