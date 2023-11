3:3 nach 0:1 und 3:1 in Freiburg Die Widersprüche bei Borussia sind schwer auszuhalten – aber es geht nicht anders

Meinung | Freiburg/Mönchengladbach · Alles schwarz oder alles weiß? So eindeutig lässt sich die Lage bei Borussia nicht bewerten. Das 3:3 in Freiburg fordert den Fans wieder einiges ab. Verständlich, findet unser Autor. Wie der Umgang damit leichter fällt und warum der Trend in Ordnung ist, obwohl es nicht immer so aussieht.

05.11.2023, 14:41 Uhr

Was Borussia Mönchengladbach ihren Fans abfordert, dafür gibt es einen Fachbegriff: Ambiguitätstoleranz. Foto: dpa/Jöran Steinsiek

Die Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, entwickelt sich zu einem Ort, an dem sich niemand gerne aufhält, der an einem gepflegten Austausch interessiert ist. Seit der Übernahme durch Milliardär Elon Musk ähnelt X immer mehr dem Elefantenfriedhof im Film „König der Löwen“, den Thronfolger Simba bloß nicht aufsuchen soll und aus dem er vor zähnefletschenden Hyänen gerettet werden muss, als er es doch tut.