Bei Gladbachs Spiel gegen RB Tradition und Trillerpfeifen - warum es gegen Leipzig nicht nur um Fußball ging

Die Gladbach-Fans haben am Samstagnachmittag von vorn herein klargemacht, wer im Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig der „Traditionsverein seit 1900“ ist - mit einem großen Banner in der Nordkurve. Zugleich teilten die Gladbacher der kleinen Schar der mitgereisten RB-Fans mit, was sie von dem „Konstrukt“, wie sie den 2009 gegründeten Klub nennen, halten: „Keine Akzeptanz für RB“, so stand es auf einem weiteren Plakat.