Wieder gegen Freiburg Klare Botschaften der Fans an die Borussen

Dieses Mal ist die Stimmung zwar angespannt, aber nicht verdorben wie in der vergangenen Spielzeit. Daher fiel die Botschaft der Fans bezüglich des erneut ausgeprägten Wankelmuts des Teams weit moderater aus, auch wenn sie im Kern ähnlich war. „Große Spiele sind nichts wert, wenn ihr den Kampf in Augsburg, Mainz und Co. verwehrt“, stand auf den Stoffstück, das vor dem Anpfiff in der Nordkurve zu sehen war.