Polizei-Maßnahme in Mainz Zahlreiche Gladbach-Fans verpassen Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt

Übereinstimmenden Infos zufolge soll es auf der Strecke zwischen Köln und Mainz eine Auseinandersetzung zwischen Gladbach- und Mainz-Fans gegeben haben. Der FSV spielte am Samstagnachmittag in Köln (1:1). Nach dem Umstieg in eine S-Bahn – für Fans, die mit der Regionalbahn zum Spiel bei der Eintracht reisen, die übliche Verbindung – wurde diese in Mainz-Gustavsburg gestoppt. Dort hatte sich ein großes Aufgebot der Bundespolizei in Stellung gebracht und kontrollierte alle Fahrgäste erkennungsdienstlich.