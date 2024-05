Spieltags-Barometer Gladbachs Fans glauben an eine Fremdrettung am Samstag

Robin Hack schoss in Bremen sein neuntes Saisontor. Das reichte zwar wieder nicht zum Sieg (was meistens so ist, wenn er trifft), doch den Fans gefiel seine engagierte Leistung am besten. Sein Vorlagengeber Rocco Reitz, tatsächlich neben Hack der Gladbacher mit den meisten guten Szenen, unter anderem drei Großchancen, kam hinter Hack ein – und vor Moritz Nicolas, der erneut sicher und zuverlässig hielt. Dass in so einem Spiel ausgerechnet dieses Trio und nicht die zur Führungsriege Gehörigen vorangingen, sagt auch viel aus.