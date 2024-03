Spieltags-Barometer Auch Borussias Fans haben nach dem Derby-Spektakel „gemischte Gefühle“

Interaktiv | Mönchengladbach · Rückstand, Ausgleich, Rückstand, Ausgleich, Führung, Ausgleich – das war der Spielfilm des Derbys am Samstag. Was machten die Fans aus dieser Gefühlsachterbahn? Sie waren mit dem 3:3 gegen Köln auf jeden Fall zufriedener als mit dem 1:1 in Mainz.

11.03.2024 , 10:48 Uhr

Wer im Saisonschnitt zwei Gegentore kassiert, im Derby drei schießt und trotzdem nicht gewinnt, der kann nicht rundum zufrieden sein. So konnten die Borussia-Fans dem 3:3 gegen den 1. FC Köln Positives und Negatives abgewinnen. Damit ging es ihnen wie Trainer Gerardo Seoane, der am Samstag mit „gemischten Gefühlen“ nach Hause ging. Wie bewerten Sie die Mannschaftsleistung der Borussen? 58 Prozent: Note 3

29 Prozent: Note 4

11 Prozent: Note 2

2 Prozent: Note 5 Das 1:1 beim FSV Mainz hatten die Fans im Schnitt mit der Note 3,73 bewertet, in dem Kontext war die 3,22 ein Fortschritt. Doch deutlich mehr User tendierten zu einem unbefriedigenden Urteil als zu einem guten. Welcher Borussia-Profi hat Sie am meisten überzeugt? 66 Prozent: Robin Hack

21 Prozent: Florian Neuhaus

9 Prozent: Franck Honorat

2 Prozent: Ein anderer Borusse

1 Prozent: Nathan Ngoumou

1 Prozent: Julian Weigl Normalerweise erhalten nur Spieler, die mindestens 30 Minuten auf dem Platz standen, eine Note von uns. Doch für Rekord-Joker Hack, der den schnellsten Doppelpack eines Einwechselspielers erzielte, haben wir eine Ausnahme gemacht. Die Fans gingen da voll mit – und honorierten, dass Neuhaus seinen Aufwärtstrend fortsetzte. Wie bewerten Sie das Ergebnis? 61 Prozent: Gladbach hatte insgesamt mehr Torchancen und hätte das Derby für sich entscheiden müssen.

36 Prozent: Das Unentschieden geht in Ordnung.

3 Prozent: Köln hatte auch seine starken Phasen und wäre letztlich der verdiente Sieger gewesen. Zweimal lag Borussia zurück, dann führte sie zu Beginn der Schlussphase 3:2. Dass das nicht zum Sieg reichte, wurmte doch einige Fans. Wer hat die beste Joker-Leistung gezeigt? 93 Prozent: Robin Hack

7 Prozent: Rocco Reitz

0 Prozent: Stefan Lainer

0 Prozent: Ko Itakura Dass Reitz dem Rekord-Joker immerhin noch sieben Prozent abluchste, ist unter den Umständen fast schon eine Leistung. Welcher Borusse hat Sie am meisten enttäuscht? 46 Prozent: Luca Netz

22 Prozent: Manu Koné

13 Prozent: Moritz Nicolas

9 Prozent: Nico Elvedi

7 Prozent: Jordan Siebatcheu

3 Prozent: Ein anderer Borusse Schon im Hinspiel hatte Netz keinen guten Tag erwischt, besser wurde es am Samstag nicht. Dagegen wurde Nicolas sein Patzer beim 0:1 weitgehend verziehen. Jetzt geht es zunächst um den Einzug in das Pokal-Halbfinale. Wie endet die Partie beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken? 45 Prozent: Es wird eine ganz enge Kiste: Gladbach kommt in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen weiter.

37 Prozent: Borussia wird sich souverän durchsetzen und ins Halbfinale einziehen.

18 Prozent: Es gibt eine Blamage: Borussia scheidet beim Drittligisten aus. Nennt man das optimistisch angehauchten Realismus? Die ganz große Mehrheit glaubt ans Weiterkommen, nicht jedoch an ein souveränes. Das 3:3 im Derby erhöht den Pokal-Druck auf Gladbach immens Verspielter Sieg gegen Köln Das 3:3 im Derby erhöht den Pokal-Druck auf Gladbach immens Ngoumou und Honorat stehen für ein Dilemma bei Borussia Unwucht im Kader Ngoumou und Honorat stehen für ein Dilemma bei Borussia Und wie geht das nächste Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim aus? 49 Prozent: Borussia spielt zum dritten Mal in Folge unentschieden in der Liga.

32 Prozent: Gladbach wird beim Aufsteiger eine Niederlage kassieren.

49 Prozent: Borussia spielt zum dritten Mal in Folge unentschieden in der Liga.

32 Prozent: Gladbach wird beim Aufsteiger eine Niederlage kassieren.

19 Prozent: Es gibt den zweiten Auswärtssieg der laufenden Saison für die Gladbacher. Ein drittes Remis in Folge würde gut passen zu Borussias Stagnation in der Liga. Und wenn es nicht, rechnen deutlich mehr Fans mit einer Pleite als mit einem Erfolg.

