Fans wählten Tor des Jahres : Lazaros „Scorpion-Kick“ sticht alle Borussen aus

Die Fans haben Valentino Lazaros außergewöhnliches Tor beim 3:4 in Leverkusen zum Treffer des Jahres 2020 gewählt. Nun hat es noch die Chance, auch bei der ARD-Sportschau Tor des Jahres zu werden.

Kurz nachdem Valentino Lazaro am 8. November 2020 sein Kunststück vollbracht hatte, war die Freude des Borussen getrübt. Er hatte den Ball mit einem artistischen „Scorpion-Kick“, bei dem er das Spielgerät mit der Hacke hinter dem Rücken traf, ins Tor von Bayer Leverkusen befördert. Doch war es nur das dritte Gladbacher Tor, derweil hatte Leverkusen letztlich vier und war siegreich. „Ja, ich bin glücklich über mein erstes Tor für Borussia. Aber leider konnten wir dieses Spiel nicht gewinnen“, sagte Lazaro.

Nun aber hat sein Treffer gewonnen. Die Fans haben es bei der Wahl zum Borussen-Tor des Jahres 2020 zum schönsten der zehn Treffer, die in der Verlosung waren, gekürt. Mit 61 Prozent der Stimmen lag der Kunstschuss des Österreichers deutlich vor dem 40-Meter-Treffer von Florian Neuhaus gegen Mainz.

„Danke an alle Fans, die für das Tor gevotet haben. Es freut mich unheimlich, dass ich mein erstes Tor für euch in so einer Art erzielen konnte. Ich hoffe, dass noch einige folgen werden“, ließ Lazaro auf der Internetseite seines Arbeitgebers wissen.