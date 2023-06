Auswertung des Fan-Barometers So bewerten Borussias Anhänger die Stimmung, den Trainer und die Kapitänsfrage

Durch den Sieg gegen Augsburg hat Borussia den 1. FC Köln am letzten Spieltag noch in der Tabelle überholt. Doch die zahlreichen sportlichen Tiefs und die teilweise schwer erklärbaren Leistungsschwankungen sorgen am Ende wohl dafür, dass zwei Drittel der Fans in unserer Umfrage angeben, mit der Saison „überhaupt nicht zufrieden“ zu sein. Immerhin 28 Prozent haben Borussia letztlich im Niemandsland der Tabelle erwartet. Als wir Mitte April fragten, auf welchem Platz Borussia landen werde, wurde der zehnte Rang mit 39 Prozent übrigens am häufigsten prognostiziert.