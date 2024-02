Unfalltod eines Fans Stille der Borussia-Fans in Leipzig hat nichts mit DFL-Protest zu tun

Dass es in Leipzig zunächst sehr ruhig blieb, verwunderte zumindest auf der Seite der Gastgeber. Doch wie „Sky“ während seiner Übertragung mitteilte, herrscht dort wegen eines medizinischen Notfalls in der Kurve in der Anfangsphase Schweigen, ein Fan musste reanimiert werden. Erst rund um den Treffer zum 1:0 durch Xavi Simons wurde es lauter in der Arena. Zur Pause dann die traurige Mitteilung durch den Stadionsprecher: Der Fan konnte nicht gerettet werden und ist gestorben.