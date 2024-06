Fohlenfutter True Crime Als Borussias Fans die Unparteiischen jagen

Es ist nicht überliefert, was im Detail auf den Handzetteln stand, die Borussia am 1. Februar 1959 an ihre Fans verteilen musste. Es waren auf jeden Fall Verhaltensregeln, die der Ausschuss des Westdeutschen Fußballverbandes (WFV) zusammengetragen hatte. Womöglich wurden die Zuschauer dazu angehalten, nicht mit Schneebällen nach den Unparteiischen zu werfen, keine Schmährufe in Richtung des Schiedsrichtergespanns anzustimmen und vor allem: Schieds- und Linienrichter nicht körperlich zu attackieren. Das alles war zwei Wochen zuvor nämlich am Bökelberg geschehen.