Gewalt nach Bundesligaspiel Gladbach-Fan in Dortmund lebensgefährlich verletzt

Ein Fan von Borussia Mönchengladbach ist bei einer Auseinandersetzung nach dem Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund am Samstag lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21-Jähriger aus Südlohn, den die Polizei dem Fanlager des BVB zurechnet, soll dem 21-Jährigen aus Waltrop einen Faustschlag versetzt haben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund unserer Redaktion mitteilte. Er soll bereits polizeilich in Erscheinung getreten sein. Der Zustand des Opfers habe sich inzwischen ein wenig stabilisiert, so die Staatsanwaltschaft.