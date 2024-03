Fan-Barometer Wie bewerten Sie Borussias Situation nach dem Pokal-Aus und vor dem Saison-Endspurt?

Der Ärger der Fans wird ganz sicher noch nicht verraucht sein, wenn Borussia am Karsamstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg in den Saison-Endspurt startet. Was ist noch drin für Gladbach? Kann sich der Klub wieder ein wenig von dem Kredit zurückerarbeiten, den ihm die Fans bis zum Pokal-Aus die ganze Saison über geschenkt haben?