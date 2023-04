Ergebnis des Fan-Barometers Borussias Rückhalt bei den Fans sinkt

Als wir im Februar diese Frage stellten, glaubten insgesamt noch 58 Prozent aller Teilnehmer an eine Endplatzierung in der oberen Tabellenhälfte, 13 Prozent an den siebten Platz. Mittlerweile ist für mehr Fans eine Platzierung im unteren Drittel wahrscheinlicher als der siebte Rang, an den nur noch drei Prozent glauben. Die Mehrheit sieht Borussia am Ende auf ihrem aktuellen Rang – oder etwas schwächer.