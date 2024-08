Fan-Barometer zum Saisonstart Bewerten Sie die Stimmung rund um Borussia – und andere wichtige Fragen

Rein von den Ergebnissen her war am vergangenen Samstag nicht mehr herauszuholen für Borussias Profis. Gleich zweimal spielten sie im Rahmen der Saisoneröffnung je 90 Minuten gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg, und die beiden unterschiedlichen Gladbacher Mannschaften siegten 2:0 und 1:0. Damit bewahrten die Borussen ihre makellose Testspiel-Bilanz: In sechs Partien gelangen sechs Siege bei 12:2 Toren.