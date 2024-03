Kandidaten für den Aufsichtsrat Was hinter der Kritik der Borussia-Ultras am Ehrenrat steckt

Am 22. April ist Borussias Mitgliederversammlung. Meist ist es ein harmonisches Miteinander in der Südkurve des Stadions, die Zahl der grünen Karten, die in die Luft gereckt werden bei Abstimmungen, ist gewöhnlich gewaltig. Zuletzt gab es 2011 Dissonanzen. Das war, als die „Initiative Borussia“ den Klub übernehmen wollte, aber abgewehrt wurde. Dimensionen wie damals, als es sich nach Revolte anfühlte, wird es in diesem Jahr nicht geben, doch könnte die anstehende Versammlung auf dem Emotions-Barometer der jüngeren Vergangenheit Rang zwei einnehmen. Die anstehenden Wahlen für den Aufsichtsrat und die Auswahl der Kandidaten sorgen im Vorfeld für Diskussionen.