Erste Halbzeit „nicht akzeptabel“ Wie Borussia in Mainz „den Faden verloren“ und wiedergefunden hat

„Wir sind gar nicht so schlecht ins Spiel gestartet, hatten ein gutes Positionsspiel und Ruhe am Ball“, sagte Gladbachs Trainer Gerardo Seoane nach dem 1:1, musste aber festhalten: „Dann haben wir komplett den Faden verloren.“ Sportdirektor Nils Schmadtke begrenzte den ordentlichen Beginn auf fünf Minuten. Anschließend hätten sich die Borussen „nicht mehr so getraut, mal klar durchzuspielen, die Dreiecke zu suchen. Das ist ein Stück weit normal. Du kannst dann erst in der Halbzeit auf Restart drücken.“