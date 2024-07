Abwehr-Talent bei U19-EM Borussias Chiarodia nähert sich dem Ziel Titelverteidigung

Am Donnerstag wird sich dann entscheiden, wann die Borussen wieder mit ihrem Linksfuß planen können. Zieht Italien in das Finale ein, ist es noch bis zum Sonntagabend in Nordirland gefordert, erst danach kann Chiarodia nachkommen in das Trainingslager der Gladbacher am Tegernsee, in das sie am kommenden Freitag aufbrechen werden.