Die Neuen bei Borussia im Check Fabio Chiarodia – „Man vergisst manchmal das Alter“

Serie | Mönchengladbach · Fabio Chiarodia ist für Bremen schon in der Bundesliga aufgelaufen, in Gladbach hat es bislang nicht gereicht dafür. In welchem Status der 18-Jährige seine erste Saison bei Borussia angeht – und was der Trainer über ihn sagt.

13.10.2023, 11:14 Uhr

Mit 18 Jahren und 67 Tagen war Fabio Chiarodia einer der jüngsten Spieler, der für Borussia Mönchengladbach auflief. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

Fabio Chiarodia schlug gemeinsam mit Robin Hack im Borussia-Park auf zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift. Verkündet wurde seine Verpflichtung von Werder Bremen – dank einer Ausstiegsklausel für rund zwei Millionen Euro – allerdings erst zwei Tage später am 28. Juni. Damit wurde Chiarodia der vierte Neue bei Borussia im Umbruch-Sommer 2023. Mit dem 18-Jährigen setzen wir unsere Serie fort, in der wir analysieren, wie es für die Neuen bislang gelaufen ist – und mit welchen Perspektiven Sie in die nächsten Monate gehen.