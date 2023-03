Fabian Rieder im Gespräch Borussia könnte im Sommer ihr Schweizer Dutzend voll machen

Borussia steckt mitten in einem personellen Umbruch: In den kommenden Transferperioden soll sich das Gesicht des Kaders deutlich verändern, so planen es Trainer Daniel Farke und Sportdirektor Roland Virkus. Auf der Suche nach neuen Spielern kann der Blick der Gladbacher Verantwortlichen unter anderem auch wieder in die Schweiz gerichtet sein – mit Spielern aus dem Nachbarland haben die Borussen schließlich in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Jüngst wechselte in Torwart Jonas Omlin der elfte Schweizer nach Gladbach.