Gladbachs Torwarttrainer Fabian Otte wechselt in Teilzeit zum US-Verband – Zukunft bei Borussia offen

Borussias Torwart-Trainer Fabian Otte hat in dieser Saison einen reiseintensiven Nebenjob. „Wir werden Fabi in den vier Länderspiel-Perioden dieser Saison als Torwarttrainer der USA abgeben“, sagte Gladbachs Sportdirektor Nils Schmadkte am Donnerstag am Rande des Gladbacher Trainings. Im September, Oktober, November und März wird Otte somit jeweils für einige Tage für den US-Verband arbeiten. Dort will man sich mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 im eigenen Land (auch Kanada und Mexiko sind Gastgeber) noch professioneller aufstellen.