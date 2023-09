Borussias Torwarttrainer Fabian Otte erklärt, was ihn am Job in den USA reizt

Wie seine Zukunft bei Borussia mittelfristig aussieht, erklärt Otte im Interview auf der Vereinshomepage nicht. „Wir sind in Gesprächen und schauen, wie es dann weitergeht“, sagte Sportdirektor Nils Schmadtke vergangene Woche, da Ottes Vertrag 2024 ausläuft. Der Torwarttrainer, der 2021 vom FC Burnley kam und schon auf mehreren Kontinenten gearbeitet hat, auch in den USA, wurde von Coach Gregg Berhalter und Sportdirektor Matt Crocker nach eigenen Angaben gefragt, ob er Zeit hätte für einen Austausch. „Sie haben mir dann in einem Video-Call davon berichtet, dass sie das Team rund um die Nationalmannschaft gerne breiter aufstellen wollen und mich gerne als Torwarttrainer für die nächsten Länderspielperioden unter Vertrag nehmen würden“, sagte Otte und fügt lachend an: „Wie sie auf mich gekommen sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht.“