Ex-Trainer Adi Hütter über seine Borussia-Zeit „Da hat sich nicht viel verändert“

Wenn Daniel Farke auf die Entwicklung Borussias zu sprechen kommt, dann spricht Gladbachs Trainer oft von der Abwärtstendenz, die es zu stoppen gilt – und verweist auf die vergangene Saison, in der die Mannschaft lange in den Abstiegskampf verwickelt gewesen sei. Es war die einzige Spielzeit unter Adi Hütter, Farkes Vorgänger, die Borussia jedoch mit 45 Punkten auf dem zehnten Rang beendete – nur einen Zähler vom achten Platz entfernt. Auf diesen haben die Borussen aktuell einen Rückstand von acht Punkten. Und um noch auf 45 Zähler in der Endabrechnung zu kommen, benötigen sie in acht Spielen 13 Punkte. Da ist also eine deutliche Steigerung im Vergleich zur bisherigen Rückrunde vonnöten.